Inscrições para concurso dos Correios terminam no próximo dia 28

(Foto: Kelsen Fernandes/Fotos Públicas)

As inscrições para as 3.511 vagas oferecidas pelo concurso público dos Correios terminam na próxima segunda-feira (28). Os interessados devem se inscrever pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, o IBFC. As taxas custam R$ 39,80 para os cargos de nível médio e R$ 42,00 para os de nível superior.

Do total de vagas, 3.099 são para nível médio e 412 para nível superior.

As oportunidades de nível médio são para o cargo de Agente de Correios (carteiro), com salário inicial de R$ 2.429,26, mais vale-alimentação/refeição de cerca de R$ 1.400,00.

Para o nível superior há vagas para advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro. A remuneração inicial é de R$ 8,5 mil, mais o vale-alimentação de quase de R$ 1.400,00. Para engenheiros e arquitetos, os salários serão ajustados para atender ao piso legal das categorias, atualmente em R$ 10.302,00.

Em todos as funções, a empresa ainda oferece possibilidade de adesão a plano de saúde e previdência complementar.

As provas serão aplicadas em 15 dezembro em todos os estados do Brasil. Mais informações podem ser obtidas no edital, disponível no site do IBFC e no site dos Correios: https://prosel.correios.com.br/concursos.

