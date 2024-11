Inscrições para matrícula do Colégio da Polícia Militar começam nesta terça (29) O Colégio da Polícia Militar (CPM) abre inscrições para matrícula a partir desta terça-feira (29). As vagas são destinadas à 1ª série... Portal Correio|Do R7 28/10/2024 - 11h08 (Atualizado em 28/10/2024 - 11h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Colégio da Polícia Militar abriu 148 vagas para novos alunos (Foto: Divulgação) O Colégio da Polícia Militar (CPM) abre inscrições para matrícula a partir desta terça-feira (29). As vagas são destinadas à 1ª série do Ensino Médio Técnico Integrado e aos 6º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II. No total, 148 vagas estão sendo ofertadas. Enem 2024: falta uma semana para o primeiro dia de provas As inscrições serão realizadas de forma presencial, até o dia 8 de novembro de 2024, das 8h às 16h, na secretaria do CPM, localizada no Conjunto Mangabeira VII, em João Pessoa. As vagas serão distribuídas em 60% para filhos e netos de policiais militares da Paraíba e 40% para ampla concorrência. Além disso, 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência (PcD). Caso o número de inscritos ultrapasse o número de vagas disponíveis, será realizado um sorteio público nos dias 4 e 5 de dezembro de 2024. Documentos No momento da inscrição, os candidatos deverão apresentar a seguinte documentação: Declaração original da escola de origem comprovando o ano/série que o aluno está cursando em 2024;

Original e cópia do RG e CPF do responsável legal;

Original e cópia da certidão de nascimento do candidato;

RG e CPF. Para filhos ou netos de policiais militares, é necessário apresentar a cópia da identidade funcional do militar, e, se aplicável, certidão de óbito ou comprovante de dependência legal. Os candidatos PcD devem apresentar laudo médico atualizado. Processo seletivo O processo seletivo será dividido em duas fases. Na primeira, os candidatos realizarão a prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório. A segunda fase será a entrega dos documentos exigidos para matrícula. Calendário A lista definitiva de inscritos está prevista para ser divulgada no dia 20 de novembro no Diário Oficial do Estado e no site da PMPB (www.pm.pb.gov.br). Já as matrículas dos contemplados serão realizadas de 13 a 17 de janeiro de 2025, na Secretaria do Colégio da Polícia Militar. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Inscrições para matrícula do Colégio da Polícia Militar começam nesta terça (29) apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.