Inscrições para o concurso do BNDES começam nesta sexta-feira

Provas serão aplicadas em 13 de outubro (Foto: Marcos Santos / USP Imagens)

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abre às 10h desta sexta-feira (26) as inscrições para o concurso com 150 vagas de nível superior e 750 para formação de cadastro de reserva.

Os interessados podem se inscrever até 19 de agosto pelo site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora da seleção. A taxa é de R$ 110.

Segundo a instituição, as vagas ofertadas são destinadas ao escritório do BNDES no Rio de Janeiro (RJ). No entanto, o candidato aprovado poderá ser lotado, de acordo com a necessidade, em outra unidade, como São Paulo, Brasília e Recife.

A jornada de trabalho é de 35 horas semanais e o salário inicial é de R$ 20.900. Os convocados serão regidos pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

