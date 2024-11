Inscrições para o ‘Desafio Cidade Inovadora’ encerram nesta segunda-feira O prazo de inscrição para os empreendedores participarem do ‘Desafio Cidade Inovadora’, edital da Secretaria de Ciência e Tecnologia... Portal Correio|Do R7 28/10/2024 - 13h49 (Atualizado em 28/10/2024 - 13h49 ) twitter

O prazo de inscrição para os empreendedores participarem do ‘Desafio Cidade Inovadora’, edital da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec) e da Agência de Inovação Tecnológica de João Pessoa (Inovatec), termina nesta segunda-feira (28), para pessoas físicas. O objetivo é transformar as ideias em soluções para áreas estratégicas de João Pessoa em Mobilidade Urbana, Segurança Pública, Desenvolvimento Social e Meio Ambiente. O prazo para inscrição é diferente de uma categoria para a outra. Como pessoa física, a submissão dos projetos conceituais é no período de 10 a 28 de outubro de 2024. Na categoria Startups, o prazo para inscrição e submissão dos projetos vai até 12 de novembro. O formulário para inscrição está no edital que pode ser acessado na página da Agência Inovatec/JP, por meio do link. Premiação O edital atende a quatro áreas: Mobilidade Urbana, Desenvolvimento Social, Segurança Pública e Meio Ambiente. O valor destinado às premiações totaliza R$ 180 mil, distribuído, na fase 1, categoria pessoa física, até três projetos conceituais. Cada qual receberá a quantia de R$ 3 mil, totalizando até R$ 36 mil nesta fase. A fase 2 da mesma categoria, pessoa física, serão selecionados até dois projetos em cada desafio. Cada participante receberá a quantia de R$ 10 mil, totalizando até R$ 80 mil nesta fase. A categoria Startup terá uma única fase, com quatro projetos selecionados. De acordo com o regulamento, essa categoria receberá o prêmio correspondente a R$ 16 mil, totalizando R$ 64 mil. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Inscrições para o ‘Desafio Cidade Inovadora’ encerram nesta segunda-feira apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.