Instituto Solidariedade planeja nova edição do Projeto Importe-se com a SEMAM

O Instituto Solidariedade, braço social do Sistema Correio de Comunicação, está organizando a sexta edição do Projeto Importe-se, que acontecerá em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente (SEMAM), para as crianças do IIDESV, localizada no bairro de Mangabeira, e da Associação Social Costa do Sol, que fica na comunidade do Aratu, nos dias 12, 13, 23 e 24 de setembro.

O Importe-se é um projeto do Instituto Solidariedade, que tem como objetivo levar educação ambiental para as crianças. Além disso, ele também tem uma vertente interna, na qual realiza redução de plástico e reciclagem dentro do Sistema Correio.

As aulas acontecerão em duas turmas, sendo a primeira com crianças da Associação Costa do Sol, no dia 13 de setembro e uma culminância no dia 14, no Jardim Botânico de João Pessoa. Já no dia 23 de setembro, a aula será realizada para as crianças do IIDESV com a culminância no dia 24.

As crianças são excelentes multiplicadores do bom relacionamento com a natureza, ensiná-las é o caminho para um futuro mais consciente. Vamos juntos, nos mobilizar para preservá-lo, pois precisamos agir hoje para construir o amanhã.

