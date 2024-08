Portal Correio |Do R7

Irmãos sofrem ataque a tiros na frente da casa dos pais, em João Pessoa Dois irmãos, de 20 e 22 anos, sofreram um atentado na noite dessa terça-feira (27) no bairro Colinas do Sul, em João Pessoa. Uma dupla...

Hospital de Trauma de João Pessoa (Foto: Arquivo/TV Correio)

Dois irmãos, de 20 e 22 anos, sofreram um atentado na noite dessa terça-feira (27) no bairro Colinas do Sul, em João Pessoa. Uma dupla armada abordou as vítimas, que estavam em frente a casa dos pais, e efetuaram os disparos, fugindo logo em seguida.

O pai dos dois irmãos presenciou o momento do ataque e afirmou em entrevista que a única reação foi proteger o terceiro filho, que tem síndrome de down. Após o atentado, o pai levou os dois filhos para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.

As vítimas foram identificadas como João Carlos, que levou um tiro no tórax e não resistiu aos ferimentos, e João Vitor, que segue internado na unidade hospitalar. O pai das vítimas não sabe informar a motivação do crime.

