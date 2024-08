IS participou do Seminário Vendas e Positividade O Instituto Solidariedade, braço social do Sistema Correio de Comunicação, participou do Seminário de Vendas e positividade da KLA...

O Instituto Solidariedade, braço social do Sistema Correio de Comunicação, participou do Seminário de Vendas e positividade da KLA Escola de Vendas e Negócios, no dia 13 de de agosto, às 18:30, no Intermares Hall.

O evento contou com os palestrantes Alberto Marinho, Geraldo Rufino e Beatriz Ribeiro, a CEO do Sistema Correio e Presidente do Instituto Solidariedade, que, juntos, compartilharam estratégias para impulsionar as vendas com bons insights e uma mentalidade positiva. A noite foi repleta novidades, tendências do mundo e networking com profissionais da área.

O Instituto Solidariedade esteve presente arrecadando alimentos não perecíveis que serão destinados para as nove OSC´s acolhidas pelo Projeto Abraçar do IS, espalhadas por toda a Paraíba.

O Instituto Solidariedade agradece a parceria de sempre com a KLA EScola de Vendas e Negócios!

