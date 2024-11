João Azevêdo anuncia realização de evento literário internacional com presença de escritores de países de língua portuguesa Nesta segunda-feira (21) o governador João Azevêdo anunciou durante o programa semanal ‘Conversa com o Governador, transmitido em rede... Portal Correio|Do R7 21/10/2024 - 18h08 (Atualizado em 21/10/2024 - 18h08 ) twitter

Nesta segunda-feira (21) o governador João Azevêdo anunciou durante o programa semanal 'Conversa com o Governador, transmitido em rede estadual pela Rádio Tabajara, a realização da Festa Literária Internacional da Paraíba – FliParahyba 2024, que vai acontecer entre os dias 28 e 30 de novembro, no Centro Cultural São Francisco, no Centro Histórico de João Pessoa. O tema será "Camões 500 anos – uma nova cidadania para a língua", o evento, que irá ocorrer das 9h às 21h, terá 10 mesas temáticas com escritores brasileiros e de países de língua portuguesa com o objetivo de promover a literatura paraibana, o intercâmbio tem o objetivo de incentivar os jovens a ter o hábito da leitura e da produção literária. A festa Literária também terá apresentações musicais, com orquestras e artistas paraibanos. Haverá ainda uma exposição com imagens que se reportam ao escritor Luís de Camões, autor do poema "Os Lusíadas" e um pavilhão com estandes de editoras e livrarias para venda e lançamentos de livros. Atualmente, a Paraíba contabiliza 18 feiras literárias além dos concursos literários, a exemplo do José Lins do Rego (nas categorias de romance, conto, crônica, poesia e literatura infantil juvenil), a Festa Literária da Rede Pública (Flirede) e o Juventude nas Letras (através da Secretaria da Juventude), e também da realização do Festival de Música da Paraíba e exposições artísticas.