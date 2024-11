João Azevêdo nomeia Anna Carla Lopes para vaga de desembargadora do TJPB A advogada Anna Clara Lopes foi nomeada para a vaga de desembargadora do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) pelo Quinto Constitucional... Portal Correio|Do R7 06/11/2024 - 07h28 (Atualizado em 06/11/2024 - 07h28 ) twitter

Advogada Anna Carla Lopes (Imagem: Reprodução/ Instagram/ @annacarlalopes) A advogada Anna Clara Lopes foi nomeada para a vaga de desembargadora do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) pelo Quinto Constitucional. A advogada foi a candidata mais votada nas eleições da OAB-PB, com 3.010 votos, e do Pleno do TJPB, com 15 votos. A nomeação foi feita pelo governador João Azevêdo na noite de terça (5), e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), na manhã desta quarta-feira (6). A definição ocorreu logo após o chefe do Executivo estadual receber do presidente do Poder Judiciário, desembargador João Benedito da Silva, a lista tríplice da Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Paraíba (OAB-PB). Quem é Anna Clara Lopes Bacharel em Direito pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Anna Carla Lopes tem atuação e experiência nas áreas de Direito Civil e do Consumidor, Direito Penal e Direito Constitucional. Durante a graduação, desenvolveu projetos junto ao Núcleo de Extensão Popular Flor de Mandacaru (NEP), grupo que faz parte da Rede Nacional de Assessoria Jurídica Popular (RENAJU). Na área de pesquisa, desenvolveu atividades no grupo de Pesquisa em Direito Agrário, tendo participado do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica da UFPB. Também atuou como monitora da disciplina de Sociologia Geral e Jurídica, o que proporcionou o desenvolvimento de atividades com ênfase nas temáticas sobre gênero e sexualidade, trabalho, propriedade privada, direitos humanos, direito civil, educação jurídica e educação popular. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post João Azevêdo nomeia Anna Carla Lopes para vaga de desembargadora do TJPB apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.