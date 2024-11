João Campos Critica campanhas agressivas nas redes sociais O prefeito de Recife, João Campos, participou do programa Roda Viva, da TV Cultura, na noite de segunda-feira (28), onde discutiu os... Portal Correio|Do R7 29/10/2024 - 16h28 (Atualizado em 29/10/2024 - 16h28 ) twitter

O prefeito de Recife, João Campos, participou do programa Roda Viva, da TV Cultura, na noite de segunda-feira (28), onde discutiu os impactos das campanhas agressivas nas redes sociais. Para ele, essa estratégia visa aumentar o engajamento e os cliques, mas pode ser prejudicial. Segundo João, os algoritmos tendem a priorizar conteúdos polêmicos, mas o que realmente importa é uma comunicação que se aproxime da população. “Tenho uma premissa de não fazer uma comunicação violenta nas minhas redes”, afirmou o prefeito. Ele destacou a importância de uma abordagem mais leve, com humor, para engajar o público. Além disso, ressaltou que o foco não deve ser apenas a presença nas redes sociais, mas também a utilização da lógica digital na gestão pública, facilitando a vida do cidadão. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post João Campos Critica campanhas agressivas nas redes sociais apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.