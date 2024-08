João Pessoa 439 anos: descubra novas histórias com o Portal Correio O Portal Correio, portal de notícias do Sistema Correio de Comunicação, celebra os 439 anos de João Pessoa descobrindo as novas histórias...

O Portal Correio, portal de notícias do Sistema Correio de Comunicação, celebra os 439 anos de João Pessoa descobrindo as novas histórias que a Capital Paraibana tem a oferecer.

JOÃO PESSOA 439 ANOS: Descobrindo novas histórias

História, cultura, esporte, arte e inovação são as temáticas abordadas nas cinco reportagens especiais preparadas pela equipe do Portal Correio. As reportagens trazem desde um novo olhar sob os pontos históricos da cidade, até a sua referência nos esportes olímpicos e paraolímpicos. Clique aqui e confira as cinco reportagens especiais

Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp

O post João Pessoa 439 anos: descubra novas histórias com o Portal Correio apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.