João Pessoa é a cidade que mais registrou prisões de eleitores durante o segundo turno A cidade de João Pessoa, dentre os 51 municípios de todo o Brasil que tiveram segundo turno, foi a que mais registrou prisões de eleitores... Portal Correio|Do R7 28/10/2024 - 07h08 (Atualizado em 28/10/2024 - 07h08 )

(Foto: Imagem ilustrativa/Marcelo Camargo/Agência Brasil) A cidade de João Pessoa, dentre os 51 municípios de todo o Brasil que tiveram segundo turno, foi a que mais registrou prisões de eleitores nesse domingo (27). De acordo com o Relatório Operacional do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), dentre as 42 prisões efetuadas em todo o país, 15 foram na Capital paraibana. RESULTADO: Veja os eleitos no segundo turno nas capitais do Brasil Ainda de acordo com o relatório do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, ficou em 2º lugar com 9 prisões. Já Manaus, no estado do Amazonas, teve três prisões, ocupando o terceiro lugar. O relatório ainda mostra que na capital paraibana foram registradas duas ocorrências de crimes eleitorais no dia das eleições: uma por propaganda eleitoral irregular e a outra por violar ou tentar violar o sigilo do voto. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post João Pessoa é a cidade que mais registrou prisões de eleitores durante o segundo turno apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.