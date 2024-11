João Pessoa é primeiro lugar no ranking de atendimentos da Sala do Empreendedor O município de João Pessoa chegou em primeiro lugar no ranking de atendimentos da Sala do Empreendedor, administrada pela Secretaria... Portal Correio|Do R7 22/10/2024 - 17h49 (Atualizado em 22/10/2024 - 17h49 ) twitter

O município de João Pessoa chegou em primeiro lugar no ranking de atendimentos da Sala do Empreendedor, administrada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest). O levantamento é do período de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2024 feito pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PB). Na Capital, neste período, foram 26.476 pessoas atendidas, com uma média de 2.942 atendimentos por mês. A sala do Empreendedor é um espaço de apoio para empreendedores, com o objetivo de simplificar os processos de abertura e licenciamento de empresas. É possível encontrar serviços e orientações desde a criação da ideia de negócio até a sua implementação. “Este número expressivo de atendimentos demonstra o comprometimento da cidade em apoiar os empreendedores locais, oferecendo suporte essencial para o desenvolvimento de novos negócios e o fortalecimento de pequenas e médias empresas. O desempenho notável de João Pessoa reflete a eficiência e a dedicação das equipes da Sala do Empreendedor, consolidando a cidade como um verdadeiro polo de incentivo ao empreendedorismo no estado da Paraíba”, enfatizou Matheus Gomes, diretor da Sala do Empreendedor de João Pessoa. Ressalta também que esse desempenho não é apenas um reflexo da quantidade, mas também da qualidade dos serviços prestados. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post João Pessoa é primeiro lugar no ranking de atendimentos da Sala do Empreendedor apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.