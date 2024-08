‘João Pessoa Linda de Viver’: TV Correio tem programação especial de aniversário da capital

Em celebração aos 439 anos da capital dos paraibanos, a TV Correio/Record preparou uma programação especial para a próxima segunda-feira (5). Além de reportagens especiais e programas apresentados fora dos estúdios, a emissora concretiza mais uma ação de gentileza urbana no projeto ‘João Pessoa Linda de Viver’.

Já no começo do dia, o Correio Manhã relembra a nossa história e a potencialidade do nosso turismo direto da Fundação Casa de José Américo, abrindo a programação de homenagens à cidade. Na sequência, o telespectador pega carona com Bruna Borges, no MD+, passeando pelos principais pontos da nossa cidade. E à noite, o Jornal da Correio renova a tradição e deixa os estúdios da emissora, para ser transmitido, ao vivo, direto da Festa das Neves, no Parque Sólon de Lucena.

Além disso, mais uma vez em parceria com a prefeitura, a TV Correio entrega aos pessoenses um canteiro completamente revitalizado. Um gesto simbólico de gentileza urbana para lembrar porque nossa capital é linda de se ver e viver, e reforçar a importância de cuidarmos tão bem dela, buscando incentivar o mesmo ato no telespectador.

Você também pode acompanhar a programação da TV Correio em tempo real, através do canal oficial da emissora no Youtube, que já conta com mais de 460 mil inscritos.

