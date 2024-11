João Pessoa promove “Dia D” de vacinação neste sábado A Prefeitura de João Pessoa faz o chamamento para as pessoas que estão com caderneta de vacinação desatualizadas, visitem um serviço... Portal Correio|Do R7 18/10/2024 - 16h48 (Atualizado em 18/10/2024 - 16h48 ) twitter

A Prefeitura de João Pessoa faz o chamamento para as pessoas que estão com caderneta de vacinação desatualizadas, visitem um serviço de saúde neste sábado (19) e participem do 'Dia D' de vacinação, levando o cartão ou caderneta para ser atualizado. "Pedimos que os pais e responsáveis que não deixem de levar seus filhos, seja para iniciar ou completar algum esquema vacinal que esteja pendente. É um cuidado coletivo e precisamos estar atentos e vigilantes", alertou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa. Os horários ficaram definidos da seguinte forma: As Unidades de Saúde da Família (USFs), Policlínicas Municipais e o Centro Municipal de Imunização terão equipes atendendo no período das 8h às 12h. Já os pontos móveis que ficam no Home Center Ferreira Costa e nos Shoppings Sul e Tambiá, terão equipes a partir do horário de abertura do estabelecimento até às 17h.