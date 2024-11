João pessoa recebe mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar no mês de Novembro A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), divulgou a programação da Feira... Portal Correio|Do R7 10/11/2024 - 14h28 (Atualizado em 10/11/2024 - 14h28 ) twitter

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), divulgou a programação da Feira da Agricultura Familiar, que acontece em vários bairros da cidade durante o mês de novembro. O evento, faz parte do programa ‘Eu Posso Semear’ que visa fortalecer a produção de pequenos agricultores locais com mercadorias livres de agrotóxicos. Programação e Localização A feira acontece semanalmente em três locais diferentes: Terças-feiras : Praça do Coqueiral, Mangabeira, das 5h às 11h.

: Praça do Coqueiral, Mangabeira, das 5h às 11h. Quartas-feiras : Parque Parahyba I, Bessa, das 14h às 19h.

: Praça Assis Chateaubriand Arnold (Praça da Rotam), Manaíra, das 5h às 11h. A feira irá funcionar normalmente durante os feriados da Proclamação da República (15) e Consciência Negra (20). Variedade de Produtos Os visitantes poderão encontrar uma grande variedade de produtos da agricultura local, incluindo frutas como melancia, jaca, seriguela, manga, acerola e abacate; além de legumes e verduras como berinjela, maxixe, pimentão e abóbora. Também estarão disponíveis folhas frescas (alface, couve e coentro) e tubérculos como inhame, cará e macaxeira. A Feira oferece uma experiência diferenciada, promovendo não apenas produtos saudáveis, mas também o incentivo à economia local.