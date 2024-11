João Pessoa sedia 6ª edição do Cine Miau A 6ª edição do Cine Miau – Mostra Internacional Infantil de Audiovisual, chega em João Pessoa entre os dias 5 e 9 de novembro na Usina... Portal Correio|Do R7 31/10/2024 - 16h49 (Atualizado em 31/10/2024 - 16h49 ) twitter

A 6ª edição do Cine Miau – Mostra Internacional Infantil de Audiovisual, chega em João Pessoa entre os dias 5 e 9 de novembro na Usina Cultural Energisa. A abertura acontecerá às 9h, e tem como objetivo apresentar exibições e debates, atraindo público de todas as idades, em especial crianças de escolas públicas. Toda a programação terá acesso gratuito. terá sessões exclusivas para alunos de escolas públicas e projetos sociais, sessões ao ar livre abertas ao público, além de debates sobre os filmes exibidos. Ao todo, serão 10 sessões de cinema, sendo oito exclusivas para escolas públicas e duas para o público em geral. Nesta edição, a mostra trará filmes que abordam temas como diversidade, imigração e acessibilidade, além de promover o lançamento do curta-metragem "Quilombo Encantado – A Jornada de Pilar", produzido, por um grupo de 10 alunos de 12 anos, da Escola Municipal Quilombola Professora Antônia do Socorro Silva Machado, de João Pessoa.