João Pessoa terá ação em alusão ao Outubro Rosa nesta sexta João Pessoa vai sediar na próxima sexta-feira (25) a “Remada Rosa”, ação em alusão ao combate ao câncer de mama. O evento será na Avenida... Portal Correio|Do R7 23/10/2024 - 12h48 (Atualizado em 23/10/2024 - 12h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Outubro Rosa promove conscientização sobre prevenção ao câncer de mama (Foto: Divulgação) João Pessoa vai sediar na próxima sexta-feira (25) a “Remada Rosa”, ação em alusão ao combate ao câncer de mama. O evento será na Avenida Arthur Monteiro de Paiva, na praia do Bessa, e é organizado pelo grupo Origens Vaa, em parceria com a Prefeitura de João Pessoa. A programação começa a partir das 07h com as remadas comandadas pelo Capitão Carlos Tidy. Depois, às 08h, haverá uma palestra sobre o câncer de mama com a mastologista e 2ª vice-presidente do Conselho Regional de Medicina da Paraíba, Débora Cavalcanti. As atividades seguem até às 11h, com aulas de técnica de resgate, de defesa pessoal para mulheres e de yoga e pilates. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post João Pessoa terá ação em alusão ao Outubro Rosa nesta sexta apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.