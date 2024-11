João Pessoa terá transporte público gratuito durante segundo turno das Eleições A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) informou, nesta quarta-feira (23), que vai manter todas... Portal Correio|Do R7 23/10/2024 - 15h48 (Atualizado em 23/10/2024 - 15h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

(Foto: Reprodução/TV Correio) A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) informou, nesta quarta-feira (23), que vai manter todas as linhas de ônibus em circulação com embarque gratuito, no próximo domingo (27), quando ocorrerá o segundo turno do pleito eleitoral. A medida atende a uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e tem o objetivo de garantir o acesso ao voto. Para embarcar nos ônibus garantindo a gratuidade da tarifa é necessário estar portando o Passe Legal e o título de eleitor, no período entre 6h e 20h, tempo considerado suficiente para seguir viagem ao colégio eleitoral e retornar para casa, tendo em vista que o processo eleitoral tem início às 8h e finaliza às 17h. Para conferir todas as linhas, horários e itinerários, a recomendação da Semob-JP é que os usuários do transporte público acessem os detalhes no site: portal.semojp.pb.gov.br. No dia do pleito, agentes de mobilidade também estarão fiscalizando a operacionalidade dos ônibus e, caso seja observada qualquer necessidade de intervenção, as empresas de transporte serão acionadas. Em caso de urgência, os passageiros também podem acionar o Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT/SemobJP), enviando mensagens no WhatsApp: (83) 98760-2134. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post João Pessoa terá transporte público gratuito durante segundo turno das Eleições apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.