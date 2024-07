Jovem de 17 anos morre atropelado por ônibus após tentar roubar celular de homem

Jovem morre atropelado depois de tentar roubar celular (Foto: reprodução/TV Record)

Um adolescente de 17 anos morreu após tentar pegar o celular de um homem e ser atingido por um ônibus na zona oeste de São Paulo. O incidente ocorreu na Lapa, quando o jovem percebeu a presença do aparelho com a vítima e tentou atravessar a rua com ele. O motorista do coletivo não conseguiu evitar a colisão.

De acordo com a polícia, os agentes foram acionados para atender uma ocorrência de atropelamento. Na sequência, os PMs constataram que o jovem, após arrancar o celular da mão da vítima, foi atropelado segundos depois pelo coletivo, que não conseguiu frear a tempo.

O menor foi levado, por populares, ao Hospital da Brasilândia, mas não resistiu.

