Jovem de 21 anos é morta durante ataque a tiros, na Grande João Pessoa

Jovem de 21 anos é morta durante ataque a tiros (Foto: Reprodução / TV Correio) Uma mulher, identificada apenas como Beatriz, de 21 anos, foi morta a tiros na noite dessa terça-feira (16) na comunidade Jardim Gama, localizado no município de Cabedelo, na grande João Pessoa. Incêndio destrói cinco ônibus em galpão de João Pessoa De acordo com informações policiais crime teria ocorrido por volta das 17h40. A vítima foi alvo de vários disparos de arma de fogo que atingiram, em sua maioria, a região da cabeça. Os suspeitos seriam dois homens que estavam em uma moto e dois em bicicletas. Segundo investigações, o marido de Beatriz está preso por tráfico de drogas. Ainda não há informações se o crime estaria relacionado com a prisão dele. O caso permanece sob investigação.