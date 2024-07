Jovem desaparece enquanto nadava com amigos em rio na Grande João Pessoa Um jovem de 20 anos, identificado como Carlos Eduardo, desapareceu enquanto nadava com amigos em um rio próximo à cidade de Santa Rita...

Jovem desaparece enquanto nadava com amigos em rio (Foto: Reprodução / TV Correio)

Um jovem de 20 anos, identificado como Carlos Eduardo, desapareceu enquanto nadava com amigos em um rio próximo à cidade de Santa Rita, na Grande João Pessoa, na tarde dessa quarta-feira (24).

De acordo com relatos das testemunhas, Carlos Eduardo se distanciou dos colegas enquanto nadavam e, ao tentar retornar à margem, demonstrou sinais de cansaço e começou a afundar. Ele tentou segurar em um dos amigos, porém, devido ao esgotamento físico e à correnteza, não conseguiu se manter à tona.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou as buscas ainda no final da tarde. No entanto, devido ao anoitecer e à visibilidade reduzida, a operação foi suspensa temporariamente. As buscas foram retomadas na manhã desta quinta-feira (25) em um trecho do Rio Paraíba, considerado estratégico para as operações de resgate.

A operação de busca conta com o apoio de duas embarcações do Batalhão de Busca e Salvamento, além de mergulhadores especializados do Corpo de Bombeiros Militares da Paraíba.

