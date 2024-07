‌



A+

A-

(Foto: Reprodução) Maria Vitória dos Santos, de 15 anos, morta a tiros pelo namorado em Monteiro (PB), teria sofrido agressões do companheiro em outras ocasiões. A informação foi repassada à equipe de reportagem da TV Correio. No entanto, a reportagem não teve a confirmação de que o suspeito, identificado como Gilson da Cruz, de 56 anos, já tinha registro de boletim de ocorrência de agressão contra outras mulheres ou contra a atual companheira. O delegado Sávio Siqueira explicou que o advogado do autor dos disparos entrou em contato para comunicar a Polícia Civil sobre o crime. Ele afirmou que a polícia foi contactada por volta das 17h, enquanto que a morte ocorreu por volta das 13h – portanto, quatro horas antes da chegada dos policiais ao local. “Ele atirou mais de uma vez, se certificou de fato em acertá-la e acertou de uma forma que não tinha como ela sobreviver”, explicou o delegado. O suspeito continua foragido, mas já teria entrado em contato com seu advogado para se entregar na delegacia nos próximos dias. Sobre o caso O crime ocorreu no domingo (14). Segundo informações policiais, o casal estava consumindo bebidas alcoólicas quando, em certo momento, começaram a discutir. Em um acesso de raiva, o suspeito sacou uma arma de fogo e disparou contra a vítima. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Jovem que foi morta pelo namorado em Monteiro já teria sofrido agressões dele apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.