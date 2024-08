Júri das mulheres acusadas de matar uma bebê de seis meses foi adiado

Portal Correio |Do R7

Bebê apresentava sinais de espancamento (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O júri popular das duas mulheres acusadas de matar uma bebê de seis meses no Sertão da Paraíba, foi adiado. O julgamento que deveria acontecer nesta segunda (12), foi remarcado para o dia 18 de outubro deste ano.

De acordo com a defesa das acusadas, o advogado Fábio Falcão Dantas, o julgamento foi adiado porque o pedido da mudança do local de julgamento foi em cima da data.

A princípio, o julgamento deveria acontecer no Fórum de São José de Piranhas, cidade onde aconteceu o crime, mas a defesa solicitou a mudança para o Fórum de João Pessoa, alegando que a grande repercussão social do caso influenciasse os jurados e colocasse em risco a segurança das acusadas.

O pedido de mudança foi negado e o júri popular permanecerá no Fórum de São José de Piranhas.

Relembre o caso

Fernanda Miguel e Lilian Alves chegaram no dia 9 de novembro de 2023 em uma Unidade de Saúde do município, alegando que a bebê Maria Liliane Miguel da Silva, de seis meses estava passando mal.

A equipe médica tentou reanimar a criança durante 15 minutos, mas não teve êxito. Entretanto, os ferimentos e hematomas que a criança apresentava chamaram a atenção dos médicos, que acionaram a polícia.

A vítima apresentava cicatrizes na região dorsal e glúteos, além de escoriações na região oral e uma possível laceração anal, indicando uma suposta violência sexual.

De acordo com as investigações, o crime foi cometido pela mãe da criança, a Fernanda Miguel da Silva, que na época tinha 19 anos, e pela companheira, Lilian Alves Romão, que na época tinha 18 anos. As duas foram presas em flagrante e encaminhadas para o presídio feminino Júlia Maranhão, em João Pessoa.

