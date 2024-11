Justiça aceita denúncia contra organização criminosa envolvida em invasão de áreas privadas O grupo está sendo acusado de promover invasões de terras públicas e privadas, principalmente na região da Praia do Sol, em João Pessoa... Portal Correio|Do R7 24/10/2024 - 10h09 (Atualizado em 24/10/2024 - 10h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sede do MPPB, em João Pessoa (Foto: Divulgação/MPPB) O grupo está sendo acusado de promover invasões de terras públicas e privadas, principalmente na região da Praia do Sol, em João Pessoa. A denúncia feita pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), através do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), foi acatada pela Justiça. Policial militar é morto a tiros em comunidade de João Pessoa A denúncia que faz parte operação “Hemera”, aponta a acusada Cláudia Alves Bezerra, como presidente da Associação Comunitária de Moradores Margarida Maria Alves, que liderava uma organização criminosa responsável por invasões e vendas ilegais de terrenos desde 2020. O grupo também lucrava com a venda fraudulenta de lotes e pela cobrança de taxas de segurança e serviços clandestinos de água e energia elétrica nas áreas invadidas. Entre os denunciados, além de Cláudia Alves Bezerra, estão: • André Oliveira da Silva: Conhecido como “Prego”, esposo de Cláudia, ele atuava como braço direito da líder, sendo responsável por garantir a execução das ordens da organização e a proteção das áreas invadidas. • Luciano da Silva Júnior: Encarregado das finanças do grupo, coordenava a arrecadação de dinheiro por meio de extorsão, como a cobrança de taxas de segurança e por serviços clandestinos nas áreas invadidas. • Edileuza Lopes de Albuquerque Nunes: Figura influente na organização, com fortes laços com a facção Nova Okaida, atuava como uma ponte entre o grupo criminoso e a facção, garantindo a proteção armada das operações. Troca de mensagens e convocação da facção Em diálogos interceptados entre Cláudia Alves e Erlis Bruno Silva das Neves, a quem ela se refere como sobrinho, foram mencionados contatos com facções criminosas. Cláudia, em várias ocasiões, fez referência à necessidade de intervenção da facção, dizendo: “A hora da facção entrar é essa”, “Infelizmente não força só” e “Tem que entrar em contato com os homens”. Essas falas indicam que Cláudia estava coordenando uma possível ação da facção na invasão da área. Em outra conversa entre Cláudia e Erlis Bruno, ela fala sobre um plano para cometer crimes contra o patrimônio e contra a vida de pessoas ainda não identificadas. Venda de lotes e tentativa de enquadrar área como quilombola Em outra conversa interceptada, Erlis Bruno comentou sobre a venda de lotes na área invadida, mencionando valores que variavam entre R$ 7.000,00 e R$ 10.000,00, dependendo do terreno. Ele sugere que ambos repartam o valor, afirmando: “Pelo menos a senhora ganha três, eu três… fazer alguma coisa”. Isso revela o esquema de comercialização de terrenos controlado diretamente por Cláudia. Além disso, em outras mensagens interceptadas, Cláudia discutia uma estratégia para tentar enquadrar a área invadida como uma comunidade quilombola, com o intuito de utilizar esse enquadramento para legitimar a ocupação das terras e dificultar a reintegração de posse. Denúncia O Ministério Público exige que todos os envolvidos sejam responsabilizados por organização criminosa, invasão de terras, parcelamento irregular do solo e extorsão. Se condenados, os acusados podem enfrentar penas que somam até 17 anos de prisão, além de outras sanções legais. Além disso, o Ministério Público solicitou o pagamento de uma indenização no valor de R$ 100.000,00 por danos morais coletivos, em decorrência das atividades ilegais do grupo. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Justiça aceita denúncia contra organização criminosa envolvida em invasão de áreas privadas apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.