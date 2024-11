Justiça aceita nova denúncia contra prefeito de Camalaú, Alecsandro Gomes Por unanimidade o Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) recebeu da denúncia oferecida contra o prefeito afastado do município de Camalaú... Portal Correio|Do R7 22/10/2024 - 16h08 (Atualizado em 22/10/2024 - 16h08 ) twitter

Foto: Divulgação Por unanimidade o Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) recebeu da denúncia oferecida contra o prefeito afastado do município de Camalaú, Alecsandro Bezerra da Silva. De acordo com o Ministério Público da Paraíba (MPPB), o gestor teria praticado o crime de desvio ou aplicação indevida de verbas públicas. Segundo o MP, em 2019, Alecsandro autorizou o pagamento por peças automotivas inadequadas para a manutenção da frota de veículos do município, o que causou prejuízos aos cofres públicos. A análise inicial do Tribunal indicou que há indícios suficientes para o prosseguimento da ação penal. O afastamento de Alecsandro do cargo de prefeito em 2020, permanece em vigor. Ele responde a outras ações criminais relacionadas a supostos crimes cometidos no exercício do cargo. O Tribunal considerou o afastamento uma medida necessária e adequada, uma vez que há provas que indicam a possível continuidade das práticas criminosas e o risco de novos prejuízos ao erário. O pedido de rejeição da denúncia, apresentado pela defesa, foi negado. O Pleno entendeu que a denúncia atende aos requisitos legais e contém indícios suficientes para justificar o prosseguimento da ação penal. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Justiça aceita nova denúncia contra prefeito de Camalaú, Alecsandro Gomes apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.