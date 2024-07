Justiça dá 30 dias para que 123milhas apresente nomes de credores com valores a receber O TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais) definiu em audiência nesta semana um cronograma com as próximas etapas do processo de... Portal Correio|Do R7 20/07/2024 - 11h03 (Atualizado em 20/07/2024 - 11h03 ) ‌



Site do 123milhas (Reprodução / Record TV)

O TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais) definiu em audiência nesta semana um cronograma com as próximas etapas do processo de recuperação judicial da plataforma de turismo 123milhas. A companhia terá 30 dias, contados a partir da última quarta-feira (17), para apresentar a relação de credores com valores a receber.

A divulgação será feita por meio do Diário Judicial Eletrônico, com publicação de um link que reunirá a lista com os mais de 700 mil credores. Em audiência, a juíza Cláudia Helena Batista, da 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, disse que, após esse período, as empresas do grupo terão mais 60 dias para apresentar o plano de recuperação judicial.



No mês de novembro, a Justiça dará fim ao stay, período no qual estão suspensas as ações de execução da empresa. Segundo a juíza, pelos relatórios que vem recebendo, é possível afirmar que a 123milhas tem cumprido com o pagamento de tributos, contas diárias e salários de empregados. No momento, a companhia não está pagando, apenas, o valor devido aos credores, diz.

Após a aprovação do plano de recuperação judicial, será iniciada a etapa de pagamento aos credores. Se a empresa não cumprir com o que for prometido, a recuperação será convertida em falência, segundo Batista.

Na audiência, estiveram presentes os irmãos fundadores da empresa, Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira. A juíza Batista pediu, na ocasião, que os credores não entrem na Justiça para fazer impugnações ou discussão do crédito neste momento.

O pedido de recuperação judicial da 123milhas cita quase 720 mil credores entre pessoas físicas e jurídicas. Na lista, estão compradores de passagens e acomodações com datas flexíveis e de pacotes normais, além de micro e pequenas empresas, como hotéis e pousadas.

A 123milhas entrou com pedido de recuperação judicial no fim de agosto de 2023. À época, a empresa declarou dívidas de aproximadamente R$ 2,31 bilhões. Depois, em setembro, a Maxmilhas, outra empresa do grupo, entrou com um pedido de recuperação judicial declarando dívidas de R$ 226 milhões.

“É uma recuperação que vem desafiando todos nós pela quantidade de credores, pela multiplicidade de pessoas que são atingidas pela recuperação e por todas as questões tecnológicas que estamos enfrentando para dar uma resposta à sociedade”, afirma Batista. ( “É uma recuperação que vem desafiando todos nós pela quantidade de credores, pela multiplicidade de pessoas que são atingidas pela recuperação e por todas as questões tecnológicas que estamos enfrentando para dar uma resposta à sociedade”, afirma Batista. )