Justiça determina bloqueio de 15 sites do ‘jogo do tigrinho’

(Foto: Reprodução)

O juiz Gustavo Bretas determinou o bloqueio de 15 sites que oferecem jogos de azar. A decisão foi baseada na alegação de que esses sites causam prejuízos à população e não são auditáveis.

De acordo com o portal R7, parceiro nacional do Portal Correio, o juiz também mencionou o aumento do vício em jogos e os impactos financeiros nas famílias.

A Anatel recebeu um prazo de até 48 horas para notificar provedores de internet sobre o bloqueio dos sites.

A ação foi movida por uma associação dedicada à defesa dos direitos no setor dos jogos.

Até o momento, não houve bloqueio do dinheiro nas contas dos proprietários dos sites, e a decisão pode ser contestada por meio de recurso.

