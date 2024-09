O evento “Samba Brasil Paraíba” foi proibido pela Justiça Federal da Paraíba. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal (MPF). O show estava previsto em Cabedelo, às margens da rodovia BR-230 – no estacionamento da faculdade Uniesp.

Entre as principais atrações estão o cantor Péricles e as bandas Sorriso Maroto e Menos é Mais.

A solicitação do MPF resultou de um alerta da Polícia Rodoviária Federal sobre os riscos de acidentes na região, como atropelamento de vários pedestres, engavetamentos e demais transtornos ao fluxo de passagem da rodovia federal e à população residente nas proximidades.

No comunicado, a PRF apresentou imagens e vídeo da situação caótica da BR-230, no momento do embarque e desembarque de espectadores no show “Tardezinha”, realizado no mesmo local, em dezembro do ano passado. Nesse evento realizado no ano passado, a PRF constatou riscos concretos ao tráfego de veículos e aos pedestres. Nesse mesmo dia, um motorista que trafegava na via colidiu gravemente com uma viatura da PRF.

A Justiça fixou prazo de 15 dias para apresentação de contestação, bem como para especificar justificadamente as provas que os réus pretendam produzir. No mesmo prazo, deverão juntar aos autos eventual processo administrativo e demais documentos relativos ao objeto da demanda. Em caso de descumprimento da promotora do evento, foi definida multa de R$ 500 mil.

Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp

O post Justiça Federal atende MPF e proíbe evento “Samba Brasil Paraíba”, em Cabedelo apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.