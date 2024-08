Lázaro Farias analisa eleição em Campina Grande após desistência de Romero Rodrigues

Na nova edição da coluna “Ponto de Vista”, o apresentador do programa Correio Debate, da Rádio Correio 98 FM (Rede Correio Sat) e colunista do Portal Correio, Lázaro Farias, comentou sobre os movimentos da situação e oposição em Campina Grande, após a desistência de Romero Rodrigues da disputa.

“Definitivamente a grande missão da oposição é correr atrás do tempo perdido e levar a disputa até o segundo turno com o objetivo de zerar o jogo e promover uma segunda etapa decisiva com competitividade e unidade. Já a situação se anima com uma avenida de oportunidade deixada pela desistência de Romero Rodrigues e vai tentar a todo custo resolver a eleição ainda no primeiro turno.” Lázaro Farias

