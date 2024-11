Lázaro Farias analisa os efeitos da polarização na disputa em João Pessoa

Na nova edição da coluna “Ponto de Vista”, o apresentador do programa Correio Debate, da Rádio Correio 98 FM (Rede Correio Sat) e colunista do Portal Correio, Lázaro Farias, comentou sobre a tentativa da polarização na disputa pela prefeitura de João Pessoa,

Se em 2022, Bolsonaro obteve 49.9% dos votos de João Pessoa na eleição para presidente e no primeiro turno da disputa em 2024, Marcelo Queiroga, só conseguiu 21%, trazer Bolsonaro para tentar convencer os outros eleitores a votar na chapar Quero-Quero no segundo turno, é o único caminho a ser seguido. Ou seja, acerta Queiroga.Por sua vez, Cícero, provavelmente foi votado por uma fatia do eleitor da direita, que não votou no ex-ministro, podendo também ter sido escolhido nas urnas, por outro seguimento mais a esquerda. Ou seja, para Cícero Lucena, permanecer mais ao centro, arriscando novamente ter voto dos dois lados, parece a alternativa mais viável.

