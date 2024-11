Léa Toscano anuncia nomes para secretarias de Educação, Agricultura e assessoria de gabinete A prefeita eleita de Guarabira, Léa Toscano, anunciou novos integrantes para a equipe de governo da Prefeitura a partir de janeiro... Portal Correio|Do R7 13/11/2024 - 16h29 (Atualizado em 13/11/2024 - 16h29 ) twitter

A prefeita eleita de Guarabira, Léa Toscano, anunciou novos integrantes para a equipe de governo da Prefeitura a partir de janeiro de 2025. Entre os escolhidos estão o vereador Tiago Justino, que assumirá a Secretaria de Educação; o vereador Marcelo Bandeira, para a Secretaria de Agricultura; e Suzana Ferreira, que ocupará o cargo de assessora de gabinete. “Tenho plena confiança de que todos irão desempenhar um excelente trabalho em nossa cidade. Desejo sucesso a cada um nessa nova jornada e reafirmo o compromisso da nossa gestão em trabalhar muito para colocar Guarabira no caminho do desenvolvimento, garantindo uma melhor qualidade de vida para a população”, disse Léa Toscano. Além de Tiago, Marcelo e Suzana, já foram anunciados: o administrador Douglas Nóbrega para a Chefia de Gabinete; a fonoaudióloga e servidora efetiva Daysi Campos para a Secretaria de Saúde; o prefeito de Pirpirituba, Denilson Freitas, para a Secretaria de Finanças; o administrador Cláudio Melo para a Secretaria de Administração; e Matheus Sena na Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob). Perfis Tiago Justino é professor, advogado, especialista em Metodologia do Ensino da Matemática e bastante comprometido com a educação e com o desenvolvimento de políticas públicas que garantam uma educação de qualidade. Marcelo Bandeira é vereador, já foi secretário de Agricultura no governo de Zenóbio Toscano. O vereador é engenheiro agrônomo, conhece toda a realidade e os desafios dos agricultores e agricultoras de Guarabira. Suzana Ferreira é graduanda em Serviço Social e ingressou no serviço público em 2019, contribuindo junto ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de Guarabira. Foi candidata a vereadora em 2020 e ainda contribuiu como assessora junto à Ouvidoria Geral do Município. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Léa Toscano anuncia nomes para secretarias de Educação, Agricultura e assessoria de gabinete apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.