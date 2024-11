Liam Payne morre e deixa filho de 7 anos Liam Payne, ex-integrante da boy band One Direction, morreu nesta quarta-feira (16) vítima de uma queda do terceiro andar da sacada... Portal Correio|Do R7 17/10/2024 - 16h49 (Atualizado em 17/10/2024 - 16h49 ) twitter

Liam Payne, ex-integrante da boy band One Direction, morreu nesta quarta-feira (16) vítima de uma queda do terceiro andar da sacada do hotel em que estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina. Deixando um filho de 7 anos de idade, fruto da relação com a cantora Cheryl Cole. Dias antes postou uma foto em seu instagram onde o filho olhava para uma outdoor de sua nova música, “Eu quero estar em um outdoor um dia papai” escreveu na legenda. O post Liam Payne morre e deixa filho de 7 anos apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.