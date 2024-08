Portal Correio |Do R7

Litoral da Paraíba tem dois trechos de mar impróprios para banho; veja O litoral da Paraíba apresenta dois trechos de mar classificados como impróprios para banho. As informações são do novo relatório da...

Praia do Cabo Branco (Foto: Acervo/Jornal Correio da Paraíba)

O litoral da Paraíba apresenta dois trechos de mar classificados como impróprios para banho. As informações são do novo relatório da Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema). A nova pesquisa é válida até o dia 30 de agosto.

Os pontos que devem ser evitados se localizam nas cidades de João Pessoa e Pitimbu. Já as outras áreas monitoradas em Mataraca, Baía da Traição, Conde, Cabedelo, Lucena e Rio Tinto foram considerados próprios para banho.

Trechos que devem ser evitados

João Pessoa

Praia de Manaíra: em frente a quadra de Manaíra

Pitimbu

Praia de Pitimbu: no final da Rua da Paz

Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp

O post Litoral da Paraíba tem dois trechos de mar impróprios para banho; veja apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.