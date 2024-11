Locais de prova do concurso da Dataprev são divulgados Foi divulgado nesta segunda-feira (11), os locais de prova do concurso público da Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência... Portal Correio|Do R7 11/11/2024 - 17h09 (Atualizado em 11/11/2024 - 17h09 ) twitter

Foi divulgado nesta segunda-feira (11), os locais de prova do concurso público da Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência (Dataprev) que ocorrerá no próximo domingo (17). O edital e os locais de prova podem ser acessado pelo link. Na Paraíba os salários podem chegar a mais de 9 mil reais contando com 44 vagas de início imediato e 330 oportunidades de cadastro reserva. Em João Pessoa os perfis das vagas são: PERFIS VAGAS IMEDIATAS CADASTRO RESERVA Análise de negócio de T.I. 1 vaga imediata (para PCD) 20 vagas Arquitetura, engenharia e sustentação tecnológica 5 vagas imediatas (sendo 2 para PCD e 1 vaga para PPP) 50 vagas Desenvolvimento de software 31 vagas imediatas (sendo 4 para PCD e 6 para PPP) 170 vagas Inteligência da informação 5 vagas imediatas (sendo 2 para PCD e 1 para PPP) 50 vagas Segurança cibernética e proteção de dados 1 vaga imediata (para PCD) 20 vagas Administração e governança 1 vaga imediata (para PCD) 20 vagas São 236 vagas imediatas e 1.909 de cadastro de reserva em nível médio e superior em todo o Brasil. A prova será objetiva de múltipla escolha composta por 70 questões divididas em dois módulos: 40 questões de Conhecimentos Gerais (Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Raciocínio Lógico Matemático, Atualidades e Legislação Acerca de Segurança da Informação e Proteção de Dados) e o segundo com 30 questões de conhecimentos específicos.