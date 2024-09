Lollapalooza divulga programação com Alanis Morissette, Justin Timberlake e Olivia Rodrigo entre as atrações

Portal Correio |Do R7

(Foto: Divulgação)

O festival Lollapalooza divulgou as atrações da edição de 2025, programada para os dias 28, 29 e 30 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Entre as atrações principais do, estão a cantora canadense Alanis Morrissette, além do cantor Justin Timberlake a estrela pop Olivia Rodrigo.

Além de Olivia, outros artistas se apresentarão pela primeira vez no Brasil, como as bandas Tool e Fontaines D.C., além dos cantores Teddy Swims e Benson Boone.

Ingressos

Os ingressos para o festival já começaram a ser vendidos, porém só com a opção de acesso aos três dias do evento. Os valores vão de R$ 956,25 a R$ 4.610, dependendo do tipo de ingresso escolhido.

