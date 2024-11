Mais de 50 colisões em postes são registradas em setembro, na Paraíba No mês passado, a Paraíba registrou 52 acidentes envolvendo colisões de veículos em postes. As informações foram divulgadas neste domingo... Portal Correio|Do R7 13/10/2024 - 16h28 (Atualizado em 13/10/2024 - 16h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No mês passado, a Paraíba registrou 52 acidentes envolvendo colisões de veículos em postes. As informações foram divulgadas neste domingo (13), pela Energisa. De acordo com a concessionária, embora o número represente uma queda de 5% em relação ao mesmo período de 2023, a situação ainda exige atenção. Ao longo de 2024, já foram contabilizadas mais de 400 ocorrências desse tipo, incluindo as da primeira semana de outubro. João Pessoa se destaca como a cidade com mais incidentes, somando 109 casos, seguida por Campina Grande (59), Esperança (51) e Monteiro, Mamanguape e Patos, empatadas com 39 ocorrências, cada. Esses acidentes não apenas oferecem riscos à vida, como também provocam interrupções no fornecimento de energia em residências, comércios, escolas e hospitais, além de impactar o trânsito local. O que fazer em caso de acidente? A Energisa possui em sua rede de distribuição com tecnologias de proteção, que desligam o fornecimento de energia, em caso de interferência nos cabos ou postes. Porém, a primeira atitude dos envolvidos em um acidente com poste deve ser garantir sua própria segurança. Motoristas, passageiros, pedestres e moradores da região devem ficar atentos à possibilidade de haver cabos energizados no chão ou em cima de veículos. A Energisa recomenda que, sempre que possível, o condutor permaneça no veículo e acione imediatamente a Energisa, pois podem ter cabos sobre o veículo ou próximos, podendo ocasionar choque elétrico. O SAMU e o Corpo de Bombeiros também devem ser acionados. Em caso de urgências envolvendo a rede elétrica, a Energisa deve ser avisada imediatamente para que os reparos sejam feitos de forma segura, por meio do 0800 083 0196. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Mais de 50 colisões em postes são registradas em setembro, na Paraíba apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.