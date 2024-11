Marcelo Queiroga é o primeiro candidato a votar em João Pessoa O candidato a prefeito de João Pessoa, Marcelo Queiroga, do PL, votou agora há pouco em uma escola do bairro dos Estados, em João Pessoa... Portal Correio|Do R7 27/10/2024 - 09h28 (Atualizado em 27/10/2024 - 09h28 ) twitter

Marcelo Queiroga, candidato a prefeito, ao lado de Sérgio Queiroz, candidato a vice e demais apoiadores (Foto: Sandra Macedo/ Rádio Correio 98FM) O candidato a prefeito de João Pessoa, Marcelo Queiroga, do PL, votou agora há pouco em uma escola do bairro dos Estados, em João Pessoa. O médico estava acompanhado do seu vice, o pastor Sérgio Queiroz e com demais apoiadores. Depois de registrar o seu voto, Queiroga fez uma análise da sua campanha. "Um balanço muito positivo da minha campanha. No início, dizíamos que não íamos passar dos 3%, acontece que nós chegamos ao segundo turno. Agora, as pesquisas mostram que a nossa candidatura é a única que cresce". Marcelo também afirmou que irá acompanhar a apuração dos votos no comitê localizado em Mangabeira.