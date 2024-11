Maternidade de Bayeux sofre interdição por falta de materiais de limpeza O Hospital Materno-Infantil João Marsicano, no município de Bayeux sofreu uma interdição e suspendeu a realização dos procedimentos... Portal Correio|Do R7 17/10/2024 - 08h08 (Atualizado em 17/10/2024 - 08h08 ) twitter

Hospital Materno Infantil de Bayeux (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Bayeux) O Hospital Materno-Infantil João Marsicano, no município de Bayeux sofreu uma interdição e suspendeu a realização dos procedimentos cirúrgicos. O almoxarifado da maternidade foi interditado e a lavanderia também foi suspensa nessa quarta-feira (16).

A ação realizada pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e a Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Agevisa), suspenderam as atividades pela falta de materiais de limpeza adequados para desinfecção. De acordo com o MPPB, algumas embalagens de produtos de limpeza estavam armazenadas de forma inadequada, o que resultou na interdição do almoxarifado. Foram feitos um auto de interdição para a maternidade, um de suspensão e a apreensão dos insumos inadequados. Partos em fase expulsiva e as consultas médicas serão mantidas na unidade hospitalar. A Prefeitura de Bayeux afirmou que está investigando a interdição em conjunto com a administração do Hospital Materno-Infantil.