MEC divulga resultados da 2ª chamada do Prouni nesta sexta-feira

O Ministério da Educação divulga nesta sexta-feira (23) o resultado da 2ª chamada do Prouni (Programa Universidade para Todos) referente ao processo seletivo do segundo semestre de 2024. O anúncio acontece com três dias de atraso, já que o cronograma inicial previa que os nomes fossem divulgados na terça-feira (20). Os estudantes selecionados devem entregar a documentação às instituições de ensino superior até 4 de setembro. As informações são do R7, parceiro nacional do Portal Correio.

A reportagem entrou em contato com a pasta para saber o motivo do adiamento, mas ainda aguarda resposta. Ao longo deste ano, outros anúncios do Prouni sofreram atrasos. Foi assim com a divulgação dos resultados da 2ª chamada do processo referente ao primeiro semestre e também com a publicação dos selecionados em 1ª chamada para o segundo semestre.

O novo adiamento fez com que outras datas do Prouni fossem alteradas. Candidatos que estiverem fora da lista de 2ª chamada publicada nesta sexta podem se cadastrar em uma lista de espera. Para isso devem acessar o site do programa entre os dias 11 e 12 de setembro. O resultado será divulgado no dia 17 do mesmo mês, data inicial para os alunos apresentarem as documentações necessárias.

O aluno selecionado na 2ª chamada deve comparecer à instituição para a qual foi escolhido para comprovar as informações prestadas na inscrição. O envio da documentação, contudo, pode ser feita via internet, desde que a unidade disponibilize um campo específico para o encaminhamento.

Caso a universidade não ofereça a opção de enviar pela internet, deve mobilizar colaboradores para receber a documentação fisicamente nos locais de oferta de curso em que houver candidatos pré-selecionados, nos horários de funcionamento da instituição.

Criado em 2004, o Programa Universidade Para Todos oferta bolsas de estudo (integrais e parciais) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em faculdades privadas.

O programa ocorre em duas etapas anuais e tem como público-alvo o estudante sem diploma de nível superior. Como critérios para seleção dos candidatos, o Prouni considera a renda familiar bruta mensal, por pessoa; se o candidato cursou integralmente o ensino médio em escola da rede pública ou na condição de bolsista integral em instituição privada de ensino médio, ou ser pessoa com deficiência, entre outros previstos na legislação.

