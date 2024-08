Médica de Isabel Veloso nega que influenciadora esteja em estágio terminal

Portal Correio |Do R7

A médica Melina Branco Behne, que cuida da influenciadora Isabel Veloso, afirmou que o câncer dela não está em estágio terminal e disse que o tumor está “pequeno e estagnado”.

Melina também afirmou que aconselhou Isabel a não engravidar. “A orientação foi de não engravidar porque os sintomas poderiam piorar. E ainda: seria mais difícil controlá-los porque durante a gestação alguns medicamentos são contraindicados”, disse.

A influenciadora se pronunciou, explicando que teve um prazo de vida, mas que a doença estabilizou, e ainda se defendeu nas redes sociais.

“Eu tô bem cansada das pessoas virem me acusar de coisas que não sou, faço tudo dentro do possível e tá tudo com o jurídico. Só tenho provas a favor de mim e não contra mim”, disparou.

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da RECORD, a influenciadora já havia afirmado que não tinha medo da morte, mas de não viver.

