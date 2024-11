Médico Fernando Cunha Lima é considerado foragido da justiça O médico e pediatra Fernando Paredes Cunha Lima está sendo considerado foragido da justiça. A informação foi repassada na tarde desta... |Do R7 05/11/2024 - 18h08 (Atualizado em 05/11/2024 - 18h08 ) twitter

Médico pediatra Fernando Cunha Lima (Foto: TV Câmara/Reprodução) O médico e pediatra Fernando Paredes Cunha Lima está sendo considerado foragido da justiça. A informação foi repassada na tarde desta terça-feira (5) ao Cidade Alerta da TV Correio. De acordo com a delegada de crimes contra Crianças e Adolescentes, Ana Carolina, durante o cumprimento do mandado de prisão do apartamento do médico, foram recolhidos apenas aparelhos eletrônicos, mas o médico não foi encontrado. A suspeita é que Fernando não esteja na Paraíba. Todos os detalhes você pode conferir no Cidade Alerta, apresentado por Fábio Araújo, a partir das 18h, na TV Correio Record.