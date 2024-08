(Foto: Divulgação/ PCPB)

Um médico pediatra de 80 anos é investigado por estupro de vulnerável em João Pessoa. A vítima seria uma criança de nove anos.

De acordo com a denúncia feita pela mãe da vítima, o crime aconteceu no consultório do médico, durante uma consulta de rotina e flagrado pela própria genitora. Após denúncias serem feitas, a Polícia Civil afirmou que o inquérito policial foi instaurado no último dia 25 de julho, e o caso segue em segredo de justiça.

De acordo com informações, um pedido de prisão contra o médico foi feito e está sendo avaliado pelo Ministério Público.

Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp

O post Médico pediatra é acusado de abusar sexualmente criança em João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.