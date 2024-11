Ministério Público resgata 26 pessoas em comunidade terapêutica em Campina Grande O Ministério Público da Paraíba (MPPB) resgatou, nesta quarta-feira (13), 26 pessoas de uma comunidade terapêutica no bairro das Nações... Portal Correio|Do R7 14/11/2024 - 09h29 (Atualizado em 14/11/2024 - 09h29 ) twitter

Clínica Terapêutica Superar (Foto: divulgação) O Ministério Público da Paraíba (MPPB) resgatou, nesta quarta-feira (13), 26 pessoas de uma comunidade terapêutica no bairro das Nações, na zona norte de Campina Grande. A inspeção, que faz parte de uma operação de fiscalização, constatou diversas irregularidades no local, como a falta de alvará sanitário e a ausência de melhorias que haviam sido recomendadas pelo MPPB para garantir o cumprimento da legislação. De acordo com a promotora de Justiça Adriana Amorim, foram identificadas ainda situações de violação dos direitos humanos, incluindo pessoas mantidas involuntariamente no centro. Os responsáveis pela comunidade terapêutica foram conduzidos à Central de Polícia. Os acolhidos foram encaminhados às suas famílias ou, quando necessário, ao atendimento médico, incluindo serviços de urgência psiquiátrica. Segunda interdição Este foi o segundo centro terapêutico inspecionado pelo MPPB em 24 horas. Na terça-feira (12), uma operação semelhante resultou na interdição de uma unidade no bairro Jardim Tavares, onde mais de 20 pessoas foram resgatadas. No local, foram encontradas graves violações de direitos humanos, como sequestros e internações forçadas sob violência. O post Ministério Público resgata 26 pessoas em comunidade terapêutica em Campina Grande apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.