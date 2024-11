MINUTO A MINUTO: Cícero e Queiroga se enfrentam na TV Correio em debate decisivo na disputa pela prefeitura de João Pessoa A noite deste sábado será marcada pelo debate do 2º turno das eleições municipais de João Pessoa no Sistema Correio de Comunicação.... Portal Correio|Do R7 19/10/2024 - 20h08 (Atualizado em 19/10/2024 - 20h08 ) twitter

A noite deste sábado será marcada pelo debate do 2º turno das eleições municipais de João Pessoa no Sistema Correio de Comunicação. Cícero Lucena (PP) e Marcelo Queiroga (PL) estarão frente a frente a partir das 21h. Os internautas interessados em acompanhar as propostas de ambos os candidatos nesta reta final poderão seguir todos os detalhes, minuto a minuto, no Portal Correio. CLIQUE AQUI E ACOMPANHE O MINUTO A MINUTO O debate será transmitido ao vivo pela TV Correio, com apresentação do jornalista Hermes de Luna. No primeiro turno, Cícero Lucena obteve 205.122 votos válidos (49,16%), enquanto Marcelo Queiroga recebeu 90.840 votos (21,77%). O post MINUTO A MINUTO: Cícero e Queiroga se enfrentam na TV Correio em debate decisivo na disputa pela prefeitura de João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.