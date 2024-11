Modalidade de Pix por aproximação começa a valer a partir de hoje O Banco Central acaba de anunciar na tarde desta segunda-feira (04) a nova modalidade de pix por aproximação. A nova função permite... Portal Correio|Do R7 04/11/2024 - 17h09 (Atualizado em 04/11/2024 - 17h09 ) twitter

O Banco Central acaba de anunciar na tarde desta segunda-feira (04) a nova modalidade de pix por aproximação. A nova função permite realizar pagamentos apenas aproximando o celular da máquina de cartão. A função já tinha sido regulamentada no início de agosto quando foi anunciada que a implementação seria obrigatória a partir de novembro. A obrigatoriedade será gradual, a partir de hoje, instituições que realizarem 99% das operações de iniciação de pagamento serão obrigadas a oferecer a funcionalidade. Já as outras instituições, o prazo estabelecido será janeiro de 2026. Para pagamentos de até R$ 200, os clientes precisam abrir o aplicativo do BB, clicar em "Pix por aproximação" e depois realizar a autenticação no app. Já para valores superiores a R$ 200 será necessário a digitação da senha transacional.