Morre Edvan Pereira, ex-prefeito de Boa Vista Edvan Pereira Leite, ex-prefeito de Boa Vista, no Agreste da Paraíba, faleceu aos 86 anos. A informação foi confirmada na manhã deste... Portal Correio|Do R7 02/11/2024 - 11h28 (Atualizado em 02/11/2024 - 11h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Edvan Pereira Leite, ex-prefeito de Boa Vista, no Agreste da Paraíba, faleceu aos 86 anos. A informação foi confirmada na manhã deste sábado (2) pela do município. Edvan foi o primeiro prefeito de Boa Vista, eleito em 1996 e esteve à frente da cidade por quatro mandatos. Em nota, a prefeitura de Boa Vista lamentou o falecimento de Edvan e afirmou que ele seguirá vivo na memória da população. “Edvan Pereira Leite seguirá vivo na memória de cada cidadão que pôde presenciar sua dedicação e no coração de todos aqueles que acreditam no futuro de Boa Vista, graças aos valores e à responsabilidade que ele tão bem representou.”, disse. O velório do corpo de Edvan Pereira Leite ocorre neste sábado (2), às 9h, na Fazenda Monte Videl, em Boa Vista. O sepultamento acontece às 17h, no Cemitério São Miguel. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Morre Edvan Pereira, ex-prefeito de Boa Vista apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.