Morre ex-prefeita de Araruna, Wilma Maranhão, aos 81 anos Faleceu, na manhã deste domingo (20), a ex-prefeita de Araruna, Wilma Maranhão. Ela é irmã do ex-senador José Maranhão, também falecido... Portal Correio|Do R7 20/10/2024 - 13h08 (Atualizado em 20/10/2024 - 13h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Faleceu, na manhã deste domingo (20), a ex-prefeita de Araruna, Wilma Maranhão. Ela é irmã do ex-senador José Maranhão, também falecido. Prefeita por quatro mandatos, Wilma lutava contra problemas de saúde estava internada em um hospital particular, em João Pessoa. “Uma dor que não vai acabar nunca, perdi minha Rainha, uma mulher extraordinária, destemida, protagonista na política e na vida.”, escreveu um de seus filhos, o ex-deputado estadual, Benjamin Maranhão. O local e horário do velório e sepultamento, ainda não foram divulgados pela família. Trajetória Wilma Maranhão foi uma figura importante na política de Araruna, no Curimataú paraibano. Ela foi eleita prefeita de Araruna pelo MDB por quatro vezes, nos anos de 1977/1982, 1989/1992, 2009/2012, 2013/2016. Além da política esteve a frente de instituições como o Hospital e Maternidade Maria Julia Maranhão, Oficial (a) do Cartório do Registro Civil de Araruna/PB, Presidente do Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente CENDAC/PB, Movimento Brasileiro de Alfabetização MOBRAL/PB, além de Primeira Dama do Estado da Paraíba, Governo José Maranhão I e II. Além de Benjamin, ela deixa outra filha, Olenka Maranhão. Receba todas as notícias do Portal Correio no WhatsApp O post Morre ex-prefeita de Araruna, Wilma Maranhão, aos 81 anos apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.