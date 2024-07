Motocicletas chamam a atenção do público na Brasil Mostra Brasil

‌



Variedade de modelos de motos em estandes na BMB (Foto: Divulgação) A Multifeira tem 200m² de área destinados à venda de motocicletas de diversos modelos, tamanhos e cilindradas. O espaço ampliado para o segmento além de chamar a atenção do público ainda oferece oportunidade de financiamentos e consórcio para quem sonha adquirir uma esse tipo de veículo. As opções são para todos os gostos e estilos, o evento conta com as principais marcas do mercado, Yamaha, Kawasaki e Shineray. É uma oportunidade de conhecer de perto os lançamentos, aproveitar ofertas exclusivas e viver uma experiência incrível no universo das duas rodas. As motos de 150 cilindradas são as mais procuradas pelo público porque podem ser usadas como uma excelente opção para trabalho ou até mesmo para uma renda extra. É o modelo mais procurado por quem quer trabalhar com entregas ou mesmo com transporte de passageiros. As lojas de diferentes marcas que oferecem produtos das marcas e modelos do mercado em um só lugar. Os visitantes da Multifeira têm a oportunidade de conferir uma ampla variedade de motocicletas, desde as mais potentes e esportivas até as clássicas e customizadas. Encontro de motociclistas E na última quinta-feira (11) à noite, aconteceu um encontro de motos na Brasil Mostra Brasil. Cerca de 50 motociclistas de diversos grupos aqui de João Pessoa, como Êxodus, Servus Dei, Abutres, Bradadores, Cobra, entre outros, visitaram a Multifeira e deixaram as motos expostas para que os visitantes pudessem tirar fotos e conferissem os equipamentos modernos.