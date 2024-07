Motorista de aplicativo é morto com mais de dez tiros na BR-230, na Grande João Pessoa

‌



Motorista de aplicativo é morto com mais de dez tiros na BR-230 (Foto: Reprodução / TV Correio) Um motorista de aplicativo foi morto com mais de dez tiros na noite dessa segunda-feira (15), no trecho conhecido como 'Barriga Cheia' da BR-230, em Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa. O corpo da vítima, identificada como Cleber Fernandes dos Santos, 27 anos, foi encontrado por uma pessoa que passava pela área, o que levou a acionar a Polícia Militar. Homem que matou adolescente em Monteiro é preso no interior de Pernambuco Segundo informações policiais, Cleber Fernandes dos Santos havia recentemente prestado depoimento sobre o assassinato de seu primo, o que poderia estar relacionado ao motivo do crime. Nas imediações onde o corpo foi localizado, um homem armado foi preso e encaminhado à 6ª Delegacia Distrital para os procedimentos legais. O pai da vítima expressou preocupação de que o crime possa estar ligado ao trabalho do filho, que considerava perigoso. O caso será investigado pelo Núcleo de Homicídios de Santa Rita. Até o momento, a motivação do homicídio não foi confirmada pelas autoridades.